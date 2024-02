Gare de Lyon : trois blessés dans une attaque au couteau

Toute une partie de la gare de Lyon est bouclée ce samedi matin. Vers huit heures, alors que les lieux sont très fréquentés avec de nombreux départs en week-end, un homme, armé d'un couteau et d'un marteau, agresse trois personnes. L'attaque n'a pas eu lieu au niveau des quais, mais juste en dessous, dans le hall trois. Les victimes sont à l'hôpital. L'une est gravement atteinte, mais dans un état stable. Les deux autres sont légèrement blessés. L'attaquant est rapidement maîtrisé et désarmé par des agents de sécurité de la SNCF, rejoints ensuite par des policiers. L'assaillant a 32 ans, sans domicile fixe, et de nationalité malienne. Les autorités ne trouvent pas d'éléments laissant croire à une radicalisation religieuse, et éloignent pour l'instant la piste d'un attentat. L'agresseur avait des papiers italiens sur lui. Il était en règle sur notre territoire. Il est actuellement interrogé par la police judiciaire. La circulation de certains trains a été légèrement retardée après l'attaque. Le trafic est revenu à la normale en milieu de matinée. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Maillochon, T. Misrachi