La gare Montpellier Sud de France, coûteuse mais peu utilisée

La gare Montpellier Sud de France a coûté 142 millions d'euros. Située à six kilomètres du centre-ville, elle a été mise en service il y a neuf mois pour désengorger la gare historique. Pourtant, elle est presque déserte et accueille seulement huit trains par jour. La SNCF, de son côté, assure que d'ici décembre 2019, 25 trains par jour y circuleront.