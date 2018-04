La gare St-Jean de Bordeaux est déserte

D'ordinaire, au petit matin, la gare de Bordeaux est noire de monde. Mais au deuxième jour de grève de la SNCF, elle est complètement déserte. Aucune activité sur les quais. Dans le hall, les guichets sont fermés. Seuls deux trains sont prévus ce mercredi 4 avril : un pour Paris et un autre pour Marseille. A la place des trains régionaux, la SNCF a affrété des bus, toutefois moins ponctuels. La grève inquiète les salariés des magasins de la gare, notamment parce que celle-ci est prévue pour durer jusqu'en juin. Réunis en assemblée générale ce matin, les syndicats se sont prononcés pour la poursuite de la grève dès dimanche 8 avril. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.