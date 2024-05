Gares : où sont passés les guichetiers ?

Sans personne au guichet, c’est un autre voyageur qui doit aider des touristes à prendre leur billet. Pour les habitants aussi, l’absence d’agent sur place peut poser problème. "En fait, il n’y a plus ce service, il n’y a plus la coordination avec quelqu’un qui vous parle" ; "Quand vous avez perdu quelque chose ou vous avez une demande à faire, vous êtes obligé de passer par Internet. Il n’y a plus de relation humaine", expliquent-ils. Depuis deux semaines, les guichets de huit petites gares des Alpes-Maritimes sont définitivement fermés. Ils n’étaient ouverts que quelques heures par semaine, mais ils étaient essentiels pour l’association "Les Amis du Rail Azuréen". Il y a un an déjà, des guichets tiraient leur rideau dans les Hautes-Alpes. De plus en plus de clients achètent leur billet en ligne ou prennent un abonnement. La région PACA préfère fermer les guichets et concentrer ses moyens pour mettre plus de trains en circulations. Des équipes mobiles vont être mises en place. Il s’agit d’agents itinérants assurant une présence ponctuelle dans ces gares. Dans certains villages, il sera possible d’acheter ses billets dans des commerces de proximité ou des offices de tourisme. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde