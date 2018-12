Garges-lès-Gonesse : les lycéens lancent un appel au calme

Dans tout le pays, un peu plus de 150 lycées sur 4 200 seraient perturbés par les manifestations d'élèves en cette matinée du 6 décembre 2018. A Paris et à Marseille, le ton est monté entre une minorité de lycéens et les policiers. Une violence que bon nombre d'élèves n'approuvent pas. Plusieurs lycéens ont lancé un appel au calme devant l'établissement de Garges-lès-Gonesse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.