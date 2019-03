Les gariguettes sont arrivées en Bretagne

Malgré leur prix assez élevé, les gourmands ne s'en privent pas. Les premières fraises gariguettes qui viennent d'arriver sur les étals du marché de Landerneau, dans le Finistère, font saliver les Bretons. Celles-ci sont bien rouges, sucrées et très juteuses. Côté récolte, les gariguettes sont cueillies par des saisonniers appelés en renfort à Plougastel-Daoulas. Cet hiver, elles ont bénéficié d'une météo clémente en Bretagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.