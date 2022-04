Garou : il est venu le temps de la tournée

Garou affirme qu’il aime bien manger, qu’il aime boire, et qu’il aime les petits plaisirs de la vie. Mais, qu’on se le dise, il aime également rire. Il chante le blues comme personne. Sur scène, il enchaîne ses chansons préférées. Tout a commencé il y a 24 ans. Garou interprète Quasimodo dans la comédie musicale de Charles Talar "Notre-Dame de Paris". En effet, les spectateurs sont fascinés par sa voix. "On a l’impression qu’on est chez lui. C’est un concert où c’est nous qui rentrons chez lui", confie une des spectateurs. Dans son spectacle, un hommage à Joe Dassin est à l’honneur. Garou avoue que depuis qu’il est gamin, il écoutait Joe Dassin dans la voiture. Avec lui, souffle la légendaire gentillesse québécoise, toujours là pour ses fans. Il sera en concert le 10 avril à Poissy (Yvelines) et le16 avril prochain au Grand Rex de Paris. Il est à savoir que dans trois mois, il fêtera ses 50 ans. TF1 | Reportage J. Chuiblleau, T. Marquez