Gaspillage alimentaire : les astuces pour bien conserver ses fruits et légumes

Une fois devant les étals, c'est toujours la même tentation avec les fruits et les légumes très appétissants. Pour ne pas les gâcher, chacun a ses astuces sur le marché de Chamalières (Puy-de-Dôme). "Je fais des salades de fruits, et ça part plus vite le matin au petit-déjeuner", confie une cliente. Si un endroit sec et sombre est préférable pour l'ail et l'oignon ou encore le potiron, la fraîcheur est souvent la clé de la conservation. "Le mieux c'est d'acheter en petite quantité pour manger fraîchement et régulièrement", conseille une commerçante. Épinards, cardes, brocolis... supportent très mal la conservation. Quelques pièges sont parfois à éviter. Chez le traiteur Lionel Faure, on veut éviter au maximum de jeter les légumes. S'ils sont trop mûrs, on peut les décliner pour faire des tartes, les manger froids ou avec un œuf au plat. Dernier conseil, si les légumes supportent très bien la congélation, il faut éviter de les ranger au frigo à côté des fruits car cela les fait mûrir plus rapidement.