Gaspillage alimentaire : qui sont les principaux responsables ?

Selon l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), la première place du plus gros gaspilleur est attribuée aux producteurs. Les fruits et légumes mal calibrés sont mis de côté. Et même les poissons trop petits et déjà morts sont rejetés en mer. Le gaspillage a ensuite lieu au moment de la transformation dans les usines. Cela peut être un problème d'emballage ou une mise sous vide mal faite. Puis les consommateurs se trouvent à la troisième place. Chaque Français jette chez lui 20 kilos de nourriture par an, dont sept kilos d'aliments encore emballés. Le gaspillage coûte cher, car il représente 159 euros de perte par an pour un ménage. Cependant, tous les comportements sont liés. Tant que les consommateurs ne voudront manger que des pommes rouges, rondes et lisses, les supermarchés n'achèteront que ce type de fruit. Et les producteurs, eux, jetteront tous les produits non conformes. L'Hexagone s'est d'ailleurs engagé à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2025.