Gastronomie : l'éclade, une spécialité de Charente-Maritime

Incontournable de la Charente-Maritime, l'éclade ou églade est une façon de griller les moules sur une planche en bois. Dans le restaurant "Le Parc des Graves", à Mornac-sur-Seudre, toutes les commandes se ressemblent. Direction la cuisine pour découvrir la préparation du plat. Les moules doivent être disposées à la même hauteur pour qu'elles cuisent en même temps. On les recouvre ensuite d'aiguilles de pin pour allumer le feu. Un spectacle qui attire les curieux notamment les touristes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.