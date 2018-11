Gastronomie : Pierre Guillet et son jardin pas comme les autres

Pierre Guillet est à la fois maraîcher et éleveur dans la Nièvre. Les plus grands chefs cuisiniers s'approvisionnent chez lui, car les produits de son jardin sont d'une qualité exceptionnelle. Cet agriculteur cultive environ 800 variétés de fruits, légumes et autres aromatiques. Son plus grand secret est notamment sa passion pour l'excellence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.