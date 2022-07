Gastronomie régionale, une recette ça se respecte !

Comme on protège certains produits des imitations ou des contrefaçons, une sénatrice des Alpes-Maritimes a fait de la protection des recettes locales son principal combat. Au côté d'associations, elle compte déposer une proposition de loi pour protéger l'art culinaire et contraindre l'industriel de respecter les recettes authentiques. Une proposition de loi vise à protéger une cuisine régionale. Il serait illégal, par exemple, d'appeler une salade de riz, salade niçoise. Cela permettrait de conserver les recettes traditionnelles. Au vu de ce que pensent certains touristes, il y a en effet du souci à se faire. Dans un restaurant de cuisine niçoise, nulle trace de betterave ou de pommes de terre pour la fameuse salade niçoise. Vous avez le thon, les anchois, l'olive de Nice, les œufs durs, les tomates, les poivrons, les oignons, les petits artichauts, les radis, le basilic et c'est tout. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde