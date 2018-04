Le gâteau creusois : une pâtisserie vieille de six siècles

A Crocq, dans la Creuse, le gâteau creusois est à base de noisettes, l'ingrédient principal. Pâtissier à la retraite, Christian Langlade se prête volontiers à concocter un gâteau pour ses convives quand il reçoit chez lui, aidé de sa femme. Il a hérité le savoir faire de son père qui a ressuscité la recette en 1968, créée originellement au XVème siècle et trouvée dans un parchemin, lors des travaux de rénovation du monastère. Le gâteau était cuit traditionnellement par les moines d'antan dans des tuiles. 600 ans après, Alain Battu, pâtissier à Aubusson perpétue la tradition qui fait la fierté des Creusois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.