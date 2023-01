Gâteaux : la fin du sachet rose à la française

Il fait partie du paysage depuis 125 ans. Impossible de ne pas reconnaître ce petit sachet rose. Ces onze grammes de levure, pour Nicolas, boulanger, c’est une façon de remonter dans le temps. "Ça sent bon. Ça sent l’odeur de la pâtisserie avec la grand-mère. Le papier qu’on n’arrêtait pas de toucher, parce que c’était tout doux. C’est des grands souvenirs", affirme-t-il. Dans cette réclame des années 80, que vous pouvez voir en images, la marque imposait son univers. C’est un Alsacien qui a fondé Alsa en produisant la levure à Nancy (Meurthe-et-Moselle). L’entreprise a été rachetée par une firme allemande. Les sachets roses ne seront plus fabriqués chez nous. Les ex-salariés d’Alsa viennent d’être rachetés. Ils conservent leur emploi, mais perdent une marque à laquelle ils étaient attachés. Sandrine Mervelay y a travaillé pendant 35 ans. "Quand je suis venue travailler pour la marque Alsa, j’étais fière que n’importe quel produit chez eux soit de la bonne qualité", confie-t-elle. L’industriel italien qui a sauvé le site veut y injecter 20 millions d’euros. Les 93 salariés ont un nouveau projet, mais pour eux, Alsa ne sera plus qu’un souvenir qui s’étiole. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly