Gâteaux : les Français mettent la main à la pâte

Coralie Jean-Elie aime déjà faire la cuisine avant le confinement. Aujourd'hui, c'est même devenu une passion. L'une de ses spécialités, c'est la pâtisserie et surtout la préparation de cookies. Pas une journée sans qu'elle ne prépare un gâteau avec les ingrédients qu'elle choisit elle-même. C'est d'abord plus économique, mais c'est avant tout la garantie de savoir ce qu'elle mange. "Là, je sais ce que je mets : du sucre, du beurre, de la farine, de la levure, du chocolat et rien d'autres. Pas d'additifs et de conservateurs", explique Coralie. Elle n'achète plus aucun gâteau et elle n'est pas la seule. Depuis les confinements, les ventes sont en recul. Dans ce magasin, elles sont de -6% pour les biscuits et -9% pour les gâteaux des petits-déjeuners. Les clients confirment ce retour à la tradition de faire soi-même. "Je fais des gâteaux au yaourt, à la vanille ou au chocolat pour mes petits-enfants, et même pour moi", raconte l'un d'entre eux. Ce n'est pas seulement la pâtisserie qui est concernée. De plus en plus de Français privilégient le fait maison pour leur cuisine de tous les jours.