Gaucher ou droitier : qui est avantagé ?

De quelle main réalisez-vous les gestes du quotidien ? La réponse est souvent la même : "Je suis droitier". Effectivement, neuf Français sur dix sont droitiers, c'est le cas partout dans le monde. Est-ce de naissance ou devient-on gaucher ou droitier ? "Je crois que c'est au niveau d'une partie du cerveau qui décide de ça", affirme une dame. Bonne réponse. Selon une étude, ce que l'on appelle la préférence pour la main droite ou gauche est déterminée dès notre naissance dans les gênes. Les gauchers seraient plus précis dans leur geste. À défaut d'être plus précis, ils sont parfois désavantagés, notamment pour l'écriture. Un point pour les droitiers. Ce peintre en bâtiment, lui, réconcilie les deux. "J'ai un apprenti qui est gaucher, et moi, je suis droitier... Il travaille sur la droite, et moi, sur la gauche", explique-t-il. Mieux encore, les ambidextres, à l'aise de la main droite comme de la gauche, phénomènes très rares, ils ne représentent que 1% de la population mondiale. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso