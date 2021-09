Gaz : comment faire baisser sa facture ?

Vous n'en pouvez plus des hausses successives des prix du gaz ? Vous avez envie de changer de fournisseur d'énergie ? Cela tombe bien, il en existe 21 sur le marché. Pour faire jouer la concurrence, vous pouvez comparer les offres sur le site du médiateur de l'énergie. Voici un exemple : vous habitez une maison avec deux enfants, vous payez en moyenne 1 544 euros de gaz par an en tarif réglementé. D'autres offres vous permettraient de payer moins cher. Mais ce n'est pas toujours le bon plan. Quand on y regarde de plus près, c'est EDF qui propose la meilleure offre. Son tarif est fixe pendant quatre ans. Vous n'aurez plus à supporter les hausses de prix. Autre exemple : avec une famille qui vit en appartement, comptant aussi deux enfants, le gaz est utilisé pour cuisiner et chauffer l'eau. Par an, elle paye 413 euros le tarif réglementé. Dans ce cas également, l'offre la plus avantageuses est celle proposée par le fournisseur français à prix fixe. Un conseil donc : toujours lire les petites lignes des contrats de souscription.