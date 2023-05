Gaz : des "prix repères" pour payer moins cher

Quand vous voulez changer de fournisseur d'énergie, difficile de vous y retrouver. Les contrats sont souvent très techniques et les prix, pas toujours faciles à comprendre : "c'est un peu la jungle, c'est vrai" ; "je pense que tout le monde s'y perd". Pour vous aider à comparer les fournisseurs, la Commission de régulation de l'énergie vient de publier deux "prix repères". D'après elle, vous devriez payer en moyenne 11,62 euros par kilowatt-heure pour de l'eau chaude et 9,45 euros pour du chauffage. Ces deux indicateurs seront réactualisés chaque mois. En ce moment, pour le chauffage, seuls deux fournisseurs proposent des offres inférieures au "prix repère". Mais attention à cette comparaison. "Si vous voyez des offres, à un moment donné, plus avantageuses, ce ne sera pas forcément le cas dans le temps long puisque ces offres peuvent être indexées sur des indices de marchés volatiles et les factures peuvent varier d'un mois sur l'autre", explique Lucille Buisson, chargée de mission Énergie Environnement et Transport à l'UFC-Que Choisir. D'ici au 30 juin, si vous restés au tarif réglementé, vous serez automatiquement basculés sur une offre dite "passerelle", très proche de la vôtre. TF1 | Reportage M. Alibert, L. Glasson, J.P. Hequette