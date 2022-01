Gaz et électricité : les oubliés des aides

D'un côté, Joseph, retraité, réside avec sa famille ici depuis 44 ans. De l'autre, Isabelle vit seule avec ses trois enfants. Ils ont un point commun : leur désarroi face à la flambée de leurs charges ces derniers mois. Dans cette cité HLM, le chauffage de gaz est collectif et les factures ne cessent d'augmenter. Rien que l'eau chaude est passée de huit à 19 euros le mètre cube en un an. Isabelle n'en finit plus de compter et de comparer. En un an, sa facture a augmenté de plus de 110 euros. Pouvoir se chauffer est devenu une source d'inquiétude. Face à la situation, la CLCV, une association de consommateurs, s'est saisie du dossier. Le chauffage collectif n'est pas, en effet, soumis aux tarifs réglementés. Les locataires concernés ne peuvent pas bénéficier du gel du prix du gaz décidé par le gouvernement. "Plus le gaz augmente, plus il y a le TVA. Donc, plus il y a de recette pour l'État", explique Michel Inçaby, responsable logement social à la CLCV du Puy-de-Dôme. L'association demande également que le calcul des aides aux logements prenne mieux en compte la hausse du coût des charges. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive