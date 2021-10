Gaz et électricité : l'Espagne baisse ses taxes

Cette retraitée espagnole affirme n'avoir jamais payé aussi chère son électricité. Elle vit seule et utilise très peu ses appareils électroménagers. Pourtant en un an, sa facture a augmenté de 50%. Et ce, malgré un geste de l'Etat cet été avec une réduction temporaire de la TVA sur l'électricité, passant de 21% à 10%. "Je ne comprends pas, ils ont baissé la TVA mais je paye maintenant plus qu'avant. Où elle est cette remise ?", s'indigne la dame. En effet, les mesures gouvernementales ont seulement permis de limiter la casse dans un contexte défavorable. En plus de l'augmentation des prix, les Espagnols ont connu un hiver très froid, nécessitant d'augmenter le chauffage et un été très chaud, où les climatisations ont tourné à plein régime. Résultat, les particuliers et les professionnels tentent d'économiser, par tous les moyens. Si dans l'Hexagone, le prix du gaz varie d'un mois à l'autre, en Espagne, c'est tous les jours. En clair, si le prix du marché augmente, la facture suit immédiatement. Face à la baisse conséquente du pouvoir d'achat, le gouvernement a déjà envisagé de nouvelles aides.