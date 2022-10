Gaz et électricité : un début de prise de conscience

Pour réduire sa facture d'énergie, Anthony compte sur les petits gestes du quotidien. Depuis quelques semaines, les habitudes de ce père de famille ont changé. Il tente de contrôler au maximum le montant de ses prochaines factures. "On se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va continuer d'augmenter comme ça pendant combien de temps ?", s'interroge-t-il. Il n'est pas le seul à faire des efforts. Depuis la fin de l'été, les Français ont baissé de 5% leur consommation d'électricité. Mais certains n'ont pas le choix, Martine a acheté un véhicule électrique en mars dernier. L'utilisation du gaz aussi a diminué, moins 14% par rapport aux années précédentes. Les températures encore douces permettent de ne pas allumer les radiateurs. Mais à l'approche de l'hiver, ce chauffagiste enchaîne normalement le remplacement de chaudière à gaz, et cette année, c'est différent. De plus en plus de clients se retournent désormais vers des chaudières connectées, qui permettent d'économiser jusqu'à 20% de gaz. Encore faut-il pouvoir se le permettre. Comptez plus de 4 000 euros. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia