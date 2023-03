Gaz, le prix baisse... mais pas nos factures

Dans cette maison, le gaz est utilisé pour faire la cuisine, mais aussi pour chauffer toutes les pièces. Sa propriétaire a souscrit à un contrat aux tarifs réglementés. Pourtant, ces derniers mois, il n'a fait qu'augmenter. En février dernier par exemple, il a augmenté de près de 15%. Pour elle, cela représente 25 euros de plus par mois. Les factures sont élevées alors que le coût du gaz sur les marchés ne fait que baisser. Mais comment expliquer cette situation ? D'après Anna Creti, spécialiste en énergies, nous avons connu des températures clémentes cet hiver. De plus, le gaz ne représente que cinq pour cent du prix total sur votre facture. Le reste correspond au transport, au stockage et à la fiscalité. Mais c’est surtout parce que les fournisseurs écoulent leur stock acheté en pleine période de crise à des prix très élevés. Pour maintenir les prix, l’État a mis en place un bouclier tarifaire il y a un peu plus d'an. Il sera maintenu jusqu'au premier juillet prochain. Ensuite, les prix seront soumis à l'offre du marché. TF1 | Reportage L. Romanens, P. Rousset, F. Chadeau