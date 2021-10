Gaz : les mesures du gouvernement pour baisser les prix

Voyons tout d'abord comment se compose le prix du gaz. Sur ce petit graphique, un tiers sert à financer la production, un autre tiers le transport et le dernier tiers, ce sont les taxes dont la fameuse TVA. Celle-ci s'élève à 20%, et c'est sur cette taxe que peut agir le gouvernement. Alors, va-t-il le faire ? Et bien pour l'instant, il n'est pas question de baisser la TVA. On sait pourtant que ça peut marcher. Dans l'Hexagone, si on baisse la TVA de 20% à 5,5%, cela permettrait à un ménage de faire une économie de 100 euros par an. Ce qui a déjà été annoncé en revanche par le gouvernement, c'est un coup de pouce : un chèque énergie exceptionnel de 100 euros pour les six millions de foyers les plus modestes qui sera envoyé en décembre. Mais on sait que cela ne va pas suffire. Raison pour laquelle l'exécutif travaille sur deux autres pistes en ce moment. La première : l'élargissement de ce chèque énergie à plus de ménages et plus d'entreprises. Et la deuxième : un étalement ou un gel partiel des factures de ces prochains mois. Cela pourrait également concerner l'électricité.