Gaz : pourquoi la facture grimpe

À chaque nouvelle facture son lot de mauvaises surprises, et cela va continuer. Dès le mois de juillet, le prix du gaz va encore augmenter. En effet, 5,5% de plus pour les foyers qui se chauffent au gaz, et 10,4% pour ceux qui se servent du gaz uniquement pour la cuisine et l'eau chaude. C'est notamment le cas de Séverine, et elle a fait ses comptes. Une hausse qui a du mal à passer, d'autant plus que c'est la troisième en l'espace de trois mois. En mai, le prix du gaz a déjà augmenté de 1,7%. En juin, de 2,3%. Pourquoi ces augmentations en série ? Le prix du gaz se décompose en trois parties : l'approvisionnement d'abord, les taxes ensuite, et enfin, l'entretien du réseau, qui coûte de plus en plus cher. En deux ans, 200 000 foyers ont résilié leur abonnement au gaz, un chiffre qui pourrait encore augmenter. En attendant, pour tenter de faire baisser le montant de votre facture de gaz, pensez à faire appel à un comparateur d'offres. Cela peut permettre de gagner quelques euros à l'année. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Monnier, S. Guerche