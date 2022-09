Gaz trop cher, ARC débranche ses fours

Le four, symbole de l'industrie ARC, va bientôt s'éteindre. L'envolée du prix du gaz ne permet plus à la cristallerie de produire. Par conséquent, il y aura du chômage partiel pour les salariés. Sandra Vasseur, par exemple, est assistante technique et elle pourrait perdre 70 euros sur sa prochaine paie. En 2019, la facture de gaz s'élevait à 19 millions d'euros. En 2023, elle pourrait atteindre 220 millions d'euros, soit la moitié du chiffre d'affaires. Il va sans dire qu'il est impossible de tenir ce tarif. C'est pour cela que la direction a décidé de diminuer drastiquement la production. "On est désabusé comme tous les salariés, il y a de la colère également parce qu'on se rend compte que finalement tous les efforts qu'on peut faire sont toujours anéanti", témoigne Frédéric Specque, délégué syndical. Au total, 4 600 salariés travaillent ici. Avec les CDD, les intérimaires, les fournisseurs et les sous-traitants, ce sont plus de 10 000 personnes qui vivent grâce à cette entreprise. C'est le plus gros employeur des environs. Alors le ralentissement de son activité inquiète tout le monde. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette