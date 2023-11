Gaza : à qui profite la trêve ?

C'est une trêve, d'abord humanitaire, qui profite aux otages et aux Gazaouis. Des milliers d'entre eux ont, en effet, saisi l'occasion pour rejoindre le sud de la bande de Gaza sans craindre de mourir sous les bombardements. C'est aussi un répit militaire pour le Hamas qui a forcément souffert après un mois et demi de bombardements. Quelques heures avant la trêve, les Israéliens ont d'ailleurs diffusé des images pour montrer leur dernière victoire, ce qu'ils affirment être la destruction du fameux tunnel sous l'hôpital Al-Shifa. Les soldats du Hamas ont besoin de cette pause, d'où leur exigence de dégager le ciel des drones. Mais Tsahal cherchera, sans doute, à surveiller, malgré tout, les mouvements du Hamas par satellite, à récupérer du renseignement. Le cessez-le-feu ne profite pas à l'armée israélienne, obligée de se retirer du nord de Gaza. Le sud de la bande de Gaza pourrait donc devenir le principal champ de bataille de cette guerre, alors que des milliers de civils viennent d'y trouver refuge, et que c'est par là que l'aide humanitaire arrive chaque jour dans l'enclave palestinienne. TF1 | Reportage S. Pinatel, I. Bornacin