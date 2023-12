Gaza : aide humanitaire urgente

De l'aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes. À Rafah, en partie détruite par les frappes israéliennes de ces dernières heures, cet habitant crie son désespoir. "Ce n'est jamais arrivé avant. Pour les gens, il n'y a pas de nourriture", confie-t-il. Pour l'ONU, il y a l'urgence. Un demi-million de personnes, soit un quart de la population de Gaza, est menacé de famine. Cela a mené à un vote historique la nuit dernière, sans le véto des États-Unis. Pour cause, la résolution ne prévoit aucun cessez-le-feu, mais elle exige le passage d'une aide humanitaire immédiate et massive. Selon Lana Nusseibeh, représentante permanente des Émirats arabes unis à l'ONU, "tous les moyens doivent être déployés (...) pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer". Des files entières de camions attendent toujours d'être contrôlés aux points de Kerem Shalom, entre Israël et la Bande de Gaza. Seules des dizaines entrent chaque jour sur le territoire palestinien. Il en faudrait des centaines quotidiennement, comme avant le début de la guerre. TF1 | Reportage L. Adda