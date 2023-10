Gaza bombardée : vers une catastrophe humanitaire

Un quartier en ruine. Des corps sous les décombres, et ce bourdonnement, celui des drones de combat israéliens. La mort qui plane dans le ciel de Gaza rompt le silence. Ces images ont été tournées par l'une de nos équipes. "Tout le monde est innocent ici. On ne voulait pas de problèmes. Les bombardements ont commencé à 22 heures et ils n'ont pas arrêté", témoigne un homme. L'immense explosion que l'on entend retentir dans la suite de notre reportage, c'est l'université de Gaza ce mercredi matin. L'armée israélienne qui partage ces images assure avoir frappé 350 cibles stratégiques depuis cette nuit. Elle dit viser des tunnels, des lieux de réunion pour des soldats du Hamas. Et au milieu des frappes, des milliers de civils. Les habitants de Gaza que nous avons pu joindre accusent Israël de bombarder sans la moindre distinction. Selon le gouvernement palestinien, 23.000 habitations ont déjà été détruites. Et bientôt en plus de subir les bombardements, près de deux millions de personnes manqueront définitivement d'eau et d'électricité. TF1 | Reportage I. Bornacin, N. Pellerin, T. Leroy