Gaza : Israël respecte-t-il ses "pauses humanitaires" ?

En trois jours, ils seraient 200 000 à avoir quitté le nord de la bande de Gaza, en profitant de deux corridors et des pauses dans les bombardements, quatre heures quotidiennes. Le chemin reste un calvaire pour ces déplacés, souvent malades. Pour eux, ni eau, ni médicaments, ni nourriture, ni argent : "La route n'est que souffrance. Même le diable ne pourrait pas imaginer ça". Dans le Nord, images à l'appui, l'armée israélienne annonce des avancées, et un contrôle très substantiel à Gaza ville, vidée de ses habitants et transformée en champ de ruines. Les combats sont intenses, la progression se fait maison par maison, avec ce qui est présentée comme des découvertes de caches d'armes. Même propagande du Hamas. Le mouvement terroriste diffuse ses vidéos de harcèlement à coups de roquettes. Entre les deux, et même dans le Sud du territoire, la population est martelée par les frappes. Toujours les mêmes scènes de bâtiments éventrés et de familles éplorées par le deuil. Alors que les hôpitaux, cernés par les affrontements et privés d'électricité, s'arrêtent de fonctionner les uns après les autres. Sur 36 établissements, 20 sont désormais hors service, dit l'ONU. TF1 | Reportage O. Santicchi