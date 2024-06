Gaza : la situation humanitaire empire

Des draps et rideaux pour constituer en urgence un abri de fortune. Et tout autour, les décombres de la maison rayée de la carte après un bombardement. L'un des membres de la famille part à la recherche d'un tapis pour que des enfants ne dorment pas sur des gravats. Le reste de la journée, il est occupé à chercher de l'eau. La solution viendra de cette citerne prise d'assaut par des habitants. L'eau et la nourriture, des biens de plus en plus rares alors que les conditions sanitaires s'aggravent encore. Deux millions et demi d'habitants à Gaza, presque la moitié sont contraints de se déplacer au quotidien selon l'OMS. Même se protéger du soleil devient parfois impossible. Ce père veut montrer les brûlures sur la peau de son enfant, faute de protection. Pendant ce temps, dans l'un des rares hôpitaux resté intacte depuis le début de la guerre, soigner les patients atteints de cancer, relève du miracle. L'OMS dit qu'à Gaza, les patients attendent désormais la mort dans les hôpitaux. TF1 | Reportage F.X. Ménage