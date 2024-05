Gaza : le port mobile humanitaire opérationnel

Ils les attendaient depuis des mois. De nouveaux colis d’aide humanitaire sont enfin entrés par la mer grâce à une nouvelle jetée flottante. Sur cette photo satellite, on voit l’ancien débarcadère, rudimentaire… le seul qui existait à Gaza jusqu’ici. En deux mois, les Américains en ont construit un nouveau, quatre fois plus grand. "Cette jetée flottante est utile, mais elle doit être complémentaire avec les passages routiers existants de Rafah, Kerem Shalom et Erez, surtout pas les remplacer", explique le porte-parole de l’ONU, Farhan Haq. Par ce moyen, des abris, de la nourriture d’urgence, ou encore des kits d’hygiène vont entrer dans l’enclave. Au moins 500 tonnes d’aide humanitaire selon la Maison Blanche, via un corridor maritime entre Chypre et Gaza. Cette plateforme flottante a coûté 320 millions de dollars, selon Washington. D’abord assemblée dans le port israélien d’Ashdod, elle est arrivée prête à l’emploi et a été arrimée directement à la côte gazaouie. TF1 | Reportage D. Mourgues