Gaza : les premières évacuations d'étrangers et de blessés

C'est un soulagement pour des centaines d'étrangers bloqués à Gaza. Ils peuvent enfin passer en Égypte. Partir loin de la guerre et loin des bombes, c'était impossible depuis le début du conflit. Un Jordanien essayait de rentrer dans son pays depuis trois semaines. Ce sont des familles et des enfants. Quelque 545 étrangers et binationaux ont reçu l'autorisation de quitter la bande de Gaza. D'après les autorités à Paris, 170 Français y sont toujours bloqués. Mardi, deux enfants français ont été tués dans les bombardements. L'accord passé avec l'Égypte permet aussi, pour la première fois, à des dizaines d'ambulances de rentrer dans Gaza pour évacuer 90 Gazaouis gravement blessés. L'occasion aussi de faire rentrer un nouveau convoi de vivres pour la population qui meurt toujours sous les bombardements. Mardi, l'aviation israélienne a pulvérisé tout un bloc d'immeubles qui servait de camp de réfugiés à Jabalia. Israël assure que sous les bâtiments courait un réseau de tunnels du Hamas et que la cible était l'un des chefs de l'organisation, éliminée dans l'attaque. TF1 | Reportage F. Litzler, L. Renault