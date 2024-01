Gaza : "lieu de mort inhabitable" selon l'ONU

C'est un quartier écrasé par des bombes, dans le Nord de la bande de Gaza. Des ruines arpentées par quelques rares habitants : "Nous ne partirons pas d'ici malgré les destructions". Après bientôt trois mois de guerre entre Israël et le Hamas, Gaza est devenu, selon les mots de l'ONU, "un lieu de mort et de désespoir inhabitable". Confrontés aux pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments, les Gazaouis dépendent de l'aide humanitaire. Une cargaison vient d'être acheminée par l'OMS. Cette aide continue d'arriver au compte-gouttes, par la route, via le point de passage de Rafah, au sud, et par les airs. Pour la première fois, la France a participé à ce largage aux côtés de la Jordanie, sept tonnes d'aides humanitaires. Opérations complexes, car ces parachutes, guidés par GPS, permettent aux matériels d'arriver au plus près de l'hôpital de campagne, mais les besoins sont immenses. Aux destructions et aux pénuries, s'ajoute l'insalubrité. Dans le nord de Gaza, le camp de Jabaliya est désormais noyé par les eaux usées. TF1 | Reportage J. Garro