Gaza : l'ONU alerte sur un risque de famine

À la moindre distribution de farine, la même scène. Comme ce lundi dans la ville de Gaza, des hommes et des femmes affamés luttent pour survivre. "Il n'y a ni nourriture, ni boisson, les enfants meurent (...) des massacres ont lieu dès que les avions larguent de l'aide humanitaire", confie une habitante. Munis de casseroles vides, ces enfants tentent d'alerter face à un risque de famine imminent. Après cinq mois de guerre, la crise humanitaire est sans précédent à Gaza. Chaque jour, des centaines de personnes meurent de malnutrition et de déshydratation selon l'ONU. Pour le chef de la diplomatie européenne, le responsable est désigné. "Israël provoque une famine. C'est juste inacceptable, la famine est utilisée comme une arme de guerre", a affirmé Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne. Israël répond qu'il autorise une intensification de l'aide humanitaire. Malgré les largages aériens et le pont maritime ouvert samedi, les quantités sont insuffisantes. Des négociations en vue d'un éventuel cessez-le-feu sont toujours en cours. TF1 | Reportage H. Dreyfus