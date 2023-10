Gaza : quand l'aide humanitaire arrivera-t-elle ?

Des dizaines de camions à l’arrêt, bloqués en Égypte, près de la frontière avec la bande de Gaza. Certains contiennent de l’aide humanitaire : "On a de la nourriture, du matériel médical, des vêtements et de l’eau potable". Mais pour l’heure, impossible de les acheminer jusqu’à Gaza. L’Égypte refuse de rouvrir le poste-frontière de Rafah, pour ne pas voir arriver sur son sol des milliers de réfugiés. Un afflux qui serait ingérable selon les autorités égyptiennes. Lundi, du côté gazaoui de la frontière, ils étaient des centaines à attendre. Dans la même journée, les environs de Rafah ont été bombardés par l’armée israélienne. Ces frappes se sont poursuivi dans la nuit, selon notre correspondant sur place. L’État hébreu s’oppose à l’ouverture de la frontière entre l’Égypte et la bande de Gaza. Il y a pourtant urgence selon les organisations humanitaires. Gaza s’apprête à manquer d’eau, de nourriture et d’électricité. Selon l’ONU, il lui resterait quatre à cinq jours de vivres. Par ailleurs, le président américain Joe Biden est attendu demain en Israël. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Vincent