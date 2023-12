Gaza : Tsahal cible le cerveau des attaques du 7 octobre

Des combats de rue acharnés dans Khan Younès. Sur des images diffusées par l’armée israélienne, on aperçoit des troupes au sol qui pénètrent dans la plus grande ville de la bande de Gaza. Face aux blindés, se trouvent les snipers et les roquettes antichars du Hamas. L’armée israélienne traque un homme : Yahya Sinouar, chef du Hamas et cerveau de l’attaque du 7 octobre, alors que 138 otages sont toujours retenus. Sa maison est désormais encerclée, selon Benyamin Netanyahou. Au milieu de ces combats, des civils déplacés par centaines de milliers depuis le nord de la bande de Gaza, venus se mettre à l’abri. La seule solution pour les habitants est de fuir. Ils se trouvent à dix kilomètres plus au sud, à Rafah, dans un périmètre de plus en plus exigu, le long de la frontière égyptienne. Mais la zone n’est pas épargnée par les frappes. Une petite fille sans vie vient d’être sortie des décombres. TF1 | Reportage F. De Juvigny, S. Plet, M. Kherraji