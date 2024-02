Gaza : un tunnel sous une agence des Nations Unies

Un tunnel de près de 700 mètres de long, situé à 18 mètres sous terre. Un lieu que l'armée israélienne a tenu à présenter à la presse internationale. La particularité de ce tunnel, c'est qu'il est situé sous le siège de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza City. Le porte-parole de l'armée israélienne, Lieutenant-Colonel Ido, montre aux journalistes des câbles qui descendent en sous-sol, preuve selon lui d'une connexion entre le bâtiment en surface et le tunnel. "Dans aucun bâtiment, il n'y a besoin de faire descendre des câbles sauf si c'est pour alimenter un sous-terrain", dit-il. L'ONU dit avoir abandonné ce bâtiment le 12 octobre dernier à la suite des bombardements. Mais la découverte de ce tunnel fait suite à une autre polémique. Il y a quelques jours, le gouvernement israélien accusait douze membres de l'agence d'avoir fait part aux attaques du 7 octobre contre Israël. L'ONU rejette les accusations et dit ne s'occuper que de fournir de l'aide humanitaire aux populations. Plusieurs pays dont les États-Unis demandent l'ouverture d'une enquête, qui est pour l'instant difficile dans une zone en pleine guerre. TF1 | Reportage C. Chapel