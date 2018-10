Gazole ou Essence ? Un dilemme pour les automobilistes

Le prix du diesel dépasse désormais de cinq centimes celui de l'essence dans une station sur cinq. Les automobilistes ont pourtant longtemps préféré les voitures diesel pour leur côté économique. Mais en sachant que le prix du gazole grimpe et que les voitures à essence ne sont pas non plus si abordables, lequel des choix serait le plus rentable ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.