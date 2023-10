Gazon pulvérisé, la pelouse de demain ?

Annie et Patrick sont révoltés. Des touffes de mauvaises herbes poussent jusqu’au pied des tombes. Sur ces trois hectares, impossible d’utiliser des herbicides. Ils sont interdits. La mairie a heureusement trouvé une solution : planter du gazon partout. Planter, ou plutôt projeter des graines au sol grâce à cette machine innovante. "C’est de la cellulose, vulgairement de la pâte à papier, avec les graines de gazon qui sont dedans. Ce mélange-là est projeté au sol de façon à favoriser l’adhérence de la graine sur la terre", explique Kévin Rezé. Cette technique permet de gagner du temps. Par exemple, sur cette allée, pas besoin de préparer la terre pour semer. Comptez dix minutes, soit trois fois plus rapide qu’à la main. Pour l’instant, c’est un test. Des graines ont été semées sur 4 000 mètres carrés. On vous montre le résultat espéré. Est-ce possible chez vous ? Oui, à condition d’y mettre le prix. Location pour la journée : 1 600 euros. Du gazon, d’accord, mais encore faut-il le tondre régulièrement. Si ce gazon projeté est une réussite, tout le cimetière bénéficiera du même traitement. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby