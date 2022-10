Géants d'acier restaurés, une fierté nantaise

C’est un bout d’histoire en apesanteur. Ce lundi matin, la Grue noire de Nantes (Loire-Atlantique) est démantelée. Elle est l’une des trois vieilles dames perchées au-dessus de la ville. Les habitants sont très attachés à ces morceaux de ferrailles. L’opération est périlleuse mais nécessaire. Il faut vite la restaurer, car la structure est rouillée et sa cabine, au bord de l’effondrement. Sans ces grues, il était impossible de construire les bateaux. Les machines et les hommes deviennent complices. Ce lien est encore visible sur les photos affichées au bord de la Loire. La Grue jaune se tient à une centaine de mètres plus loin. C’est aujourd’hui la Tour Eiffel des Nantais. Après la Seconde Guerre mondiale, les chantiers navals sont relancés et la grue sort de terre. Marcel et Gerard travaillent, comme des milliers de salariés, aux côtés de la grue. Ils se souviennent encore de l’ambiance de travail. Ces souvenirs sont encore bien présents dans les esprits, car ils sont ravivés tous les jours, grâce aux grues. TF1 | Reportage M. Monnier, L. Larvor, R. Hellec