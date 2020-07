Gel des projets de centres commerciaux : la ville de Tournus ne regrette pas d'avoir fait barrage au sien

À Tournus (Saône-et-Loire), les rues commerçantes regroupent une centaine d'enseignes. Cette commune de 5 000 habitants compte déjà plusieurs grandes surfaces en périphérie, mais en 2014, un projet de zone commerciale a menacé le centre-ville. Les Tournusiens s'opposent alors au chantier et le nouveau maire bloque toute prospection. En trois ans, quatorze commerces ouvrent leurs portes contre huit fermetures. Un bilan positif, même si certains auraient aimé voir de grandes enseignes s'installer.