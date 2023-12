Gel des tarifs en 2024 : promesse tenable pour la SNCF ?

Regardez-les bien ! Ces prix devraient rester les mêmes l'année prochaine. Cela concerne les Ouigo et les Intercités, des trains censés coûter moins cher que les TGV. En 2024, leur tarif sera gelé. Une nouvelle bien accueillie par les passagers, et ça tombe bien car il y en a d'autres. Le ministre des Transports a annoncé ce jeudi matin que le gel concernait aussi les cartes avantages, ces cartes que vous payez une fois par an et qui vous offrent des prix plafonnés. Ces plafonds n'augmenteront pas. C'est un bon point pour monsieur qui possède une carte adulte : "je ne dépasse pas 100 euros l'aller-retour. J'espère que ça ne va pas bouger". Mais tous les usagers ne se sentent pas concernés. Pour traverser le pays, Mélanie préfère les TGV. Au contraire, le gel des tarifs des Ouigo et des Intercités ne pourrait-il pas entraîner une hausse du prix des autres trains ? Autre promesse : le ministère annonce la création d'un pass rail d'ici l'été 2024. Fixé à environ 49 euros, il devrait permettre d'emprunter les TER et Intercités de manière illimitée. TF1 | Reportage K. Gauignoux, K. Moreau, M. Briens