Gel du printemps : 10 mois après, les arboriculteurs enfin indemnisés

Ils commencent tout juste à relever la tête, après une année 2021 catastrophique. Il y a neuf mois, nous avions rencontré Olivier quelques heures après la gelée noire qui venait de détruire 50% de la production française de fruits. Aujourd'hui, grâce à la reconnaissance de calamité agricole, il vient de percevoir 30 000 euros d'aides publiques. Pas de quoi compenser les 250 000 euros perdus en 2021. En Rhône-Alpes, les aides sont comprises entre 3 000 et 7 000 euros par hectare. Ce qui reste très insuffisant pour payer les charges. Alors, beaucoup ont été obligés de s'endetter à la banque. Anthony par exemple a perdu toute sa récolte en 2021. Il vient d'investir dans une éolienne, subventionnée à 60% par la région. Les températures douces de fin décembre inquiètent déjà les producteurs. L'année 2022 sera déterminante. Après les arboriculteurs, c'est maintenant aux viticulteurs de déposer leur demande d'indemnisation. En 2021, à cause du gel, ils ont perdu plus d'un tiers de leur récolte. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys