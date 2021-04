Gel : en garde à vue après avoir brûlé du fioul pour réchauffer son verger

Mardi matin, un épais nuage de fumée noire a envahi les environs de Lavaur (Tarn). Intoxiqués, une vingtaine d'habitants ont dû se rendre aux urgences, comme c'est le cas de Pierre. Les fumées proviennent d'un verger de 350 hectares. À cause d'une pénurie de bougies et pour protéger ses pommes du gel, le domaine de Fontorbe a enflammé ses mottes de paille avec du fioul. Plusieurs habitants ont déjà porté plainte. Une enquête a été ouverte. Le directeur est placé en garde à vue, mais le domaine n'a pas souhaité s'exprimer. De son côté, le maire de Giroussens, Gilles Turlan, demande un changement de méthode. "On peut aider ce changement de pratique pour le bien-être de tous, puis pour garder une certaine activité économique dans nos campagnes", affirme l'élu. Parmi les solutions envisagées, il y a l'aspersion d'eau. Mais selon Bart Verhoef, un arboriculteur au verger de Foncoussières, le dispositif n'est pas si simple à mettre en place. Ici, une grande partie de la récolte, voire la totalité, est déjà perdue.