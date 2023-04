Gel : inquiétude pour les récoltes

Le 4 avril pourrait bien devenir la fête des Lumières des arboriculteurs alsaciens. Car cette année encore, l'offensive du gel a mobilisé certains professionnels. Les 50 braseros allumés dans la nuit semblent avoir rempli leur mission. À Kriergsheim (Bas-Rhin), sur une parcelle d'abricotiers et de pêchers, Chloé et Pauline sont rassurées ce mardi matin, parce que le fruit n'a pas souffert. L'an dernier, elles avaient perdu une grande partie de leur récolte. Cette année, elles ont choisi les braseros. Chez le voisin aussi, on chauffe au bois, mais on a tenté de gagner quelques degrés supplémentaires avec un chauffage au gaz. Les fruits n'ont pas souffert grâce, sans doute, à ce pulseur d'air chaud qui tourne sur lui-même. La machine est bruyante, mais si tout va bien, la parcelle est protégée. Le risque de gel reste élevé la nuit prochaine dans l'Est. Les arboriculteurs surveillent donc le thermomètre. Ils sont prêts à réchauffer leurs parcelles si nécessaire. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, L. Claudepierre