Gel : la détresse des producteurs de pruneau d'Agen

Thierry Albertin produit des pruneaux d'Agen depuis plus de 20 ans. Mais cette année, dans son verger de 50 hectares, il n'y aura presque aucun fruit. "Je n'ai jamais connu un épisode aussi violent que ce qu'on a connu ces dix derniers jours", raconte ce pruniculteur. Pour lui, les pertes sont conséquentes, soit 400 000 euros. Il n'aura ainsi aucun revenu avant l'automne 2022. Sur l'intégralité du verger, 70% des frais ont pourtant été engagés. Rejoint par un ami producteur, les deux hommes appellent désormais l'Etat à l'aide. "On appelle au secours parce qu'on n'a pas le choix, on n'a plus rien", se désolent-ils. En tout, c'est plus de 30 000 tonnes de prunes qui ont déjà été perdues sur 45 000 tonnes pour une année normale. Le pruneau ne va pas disparaître mais pourrait se raréfier fortement. Tout le monde ne pourra donc pas être servi. Pour l'instant, la perte pour la filière est estimée à 50 millions d'euros. Mais de nouvelles gelées sont attendues à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) cette nuit du vendredi.