Gel : les arboriculteurs tentent de limiter les dégâts

Il était en alerte toute la nuit. Ce vendredi matin, Mickael Mazenod vient contrôler ses vergers. Les températures relevées sont négatives, mais la neige et le vent ont permis de limiter les dégâts et d'empêcher les arbres de geler. "Sur le matin, on est descendu jusqu'à moins un et demi sous abri. Actuellement, les fruits ne sont pas gelés, la neige a protégé", explique-t-il. La fonte de la neige est un risque qui pourrait bien reproduire le même scénario qu'en 2021. Mickael scrute le thermomètre et reçoit la température en temps réel. Cette nuit, les arboriculteurs n'ont pas décroché leur système de lutte contre le gel. Dans une autre exploitation, tout est déjà prêt. "C'est une chaudière qui fabrique de l'air chaud à partir du gaz qui est stocké ici, et qui le propulse dans le verger", explique Jean-Charles Couzon. Pour l'instant, avec cette météo, faire fonctionner sa chaudière ne donnerait aucun résultat sur ses cerisiers. Comme beaucoup d'agriculteurs, Jean-Charles se sent impuissant face aux aléas climatiques. Pour affronter le gel qui arrive ce week-end, il dispose de 60 bouteilles de gaz. C'est un coût de 6 500 euros, pour ne protéger que la moitié de ses vergers pendant deux nuits seulement. TF1 | Reportage S. Agi, Q. Russel