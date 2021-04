Les dégâts du gel sur les cerises

Les vergers auraient dû aujourd'hui être couverts de belles cerises vertes à ramasser dans trois semaines. Mais dans le Gard, le gel a détruit 80% de la récolte. Découragé et inquiet, Guillaume Galoppini se demande s'il pourrait bénéficier des aides de l'Etat annoncées samedi. "Ça me donne envie d'arrêter tout simplement", se plaint le producteur de cerises à Bellegarde. C'est également un coup dur pour des producteurs à une quinzaine de kilomètres. Quinze hectares de cerisiers ont été anéantis par le gel. Dix jours après le phénomène, les dégâts sont plus importants que ce que les arboriculteurs imaginaient avec 90% de récolte détruite. David Sève s'inquiète du réchauffement climatique. "En 20 ans, on a gagné quasiment quinze jours de départ rapide de floraison. Du coup, on est plus exposé aux gelées de printemps", lance-t-il. Avec une maigre récolte, il n'embauchera que 28 saisonniers au lieu de 80. Le gel a ainsi des conséquences sur l'emploi. Pour certains arboriculteurs, c'est une année de travail qui part en fumée.