Gel : l’heure des comptes trois semaines après

Dans ce verger de pruniers cultivés pour l'appellation Pruneau d'Agen, on déplore au moins 80% de perte. Baptiste Fourniol est, lui aussi, arboriculteur. Il a réussi à limiter les dégâts dans son exploitation. Mais il a payé le prix fort pour réduire ces pertes à 50% grâce à de gros investissements pour installer un système d'aspersion suffisamment performant pour lutter contre le gel. Yves Delamare, proche de la retraite, ne fera pas cet effort financier. Selon lui, il ne peut pas faire d'investissements pour de l'antigel entre sept et 10 000 euros l'hectare, d'autant que deux années de gel consécutives ont mis les finances à plat. Il a reçu pour l'instant 80 000 euros d'aide pour les pertes de l'an dernier. Dans le Tarn-et-Garonne, première zone de production arboricole de l'Hexagone, on n'imagine pas une troisième année de gel. "Une troisième année serait catastrophique", s'inquiète Benoît Landou. Dans ces départements, les arboriculteurs ont plus que jamais besoin de soutien. TF1 | Reportage P. Michel, F. Guinle