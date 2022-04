Gel : une nuit de lutte acharnée dans les vignobles

C'est une vigilance de chaque instant. Dans le Mâconnais, la température a frôlé les zéros degré. William est resté éveillé toute la nuit pour surveiller ses jeunes bourgeons encore fragiles. L'année dernière, le gel lui a fait perdre 60% de sa culture. Il craint d'être obligé de déclencher son système de lutte contre le froid. Son voisin, lui, n'a pas hésité. Par précaution, il a allumé une centaine de bougies. "On commence à se préparer à mettre tout en route, pour que le moment où ça descend vraiment fort, qu'il puisse avoir un peu de chaleur pour les bourgeons", explique Guillaume Renaud. Même situation ce lundi matin à Corton, en Bourgogne. Ici, des kilomètres de vigne ont brûlé toute la nuit. Depuis une heure ce matin, Emmanuel a les yeux rivés sur son thermomètre. Heureusement, il n'y a pas de dégâts ce matin, l'air sec et la chaleur des centaines de bougies ont protégé les bourgeons. Un peu plus loin, un autre viticulteur a dû sacrifier quelques pieds de vigne, faute d'un nombre suffisant de bougies. Cette seule nuit lui aura coûté plus de 5 000 euros. L'inquiétude reste vive, alors que d'autres nuits de gel sont attendues jusqu'à la fin du mois d'avril. TF1 | Reportage C. Eckersley, S. Agi